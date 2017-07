FOTO CSU Craiova a pierdut amicalul cu FC Ufa, scor 1-2 » Antrenorul oltenilor n-a făcut decât două schimbări

Adami Azon • 02 Iulie 2017, 00:59

Fotbal Club U Craiova a intrat in insolventa definitiv in data de 19.06.2009 prin respingerea contestatiei facuta de club, tribunalul a decis deschiderea procedurii de insolventa. Prin urmare suporterii olteni au fost mintiti efectiv ca se vrea in europa ba chiar au facut adevarate crize de nervi pe stadioane contra arbitrilor si dupa meciul cedat vasluilui acasa in ultima etapa. Practic in data de 19.06.2009 craiova a dat faliment......Palmaresul de dupa 1991 pana in 2011 va ajunge probabil impreuna cu denumirea "Fotbal Club" si denumirea "Fotbal Club U" care sunt multi si este si Piturca printre ei beneficiarul amanetarii a ce mai ramansese din club in 2010 .....un club insolvent fara sperante de redresare ......si cat s-au mai certat pe el .....pacat de Romania ca a gazduit asemenea inscenare de teatru ieftin. Retineti 19.06.2009 Craiova a intrat in insolventa ......fara drepturi de a merge in cupele europene.....si aceasta societate era din 2002 .....deci nu putea juca in Europa nici in 2002,2003,2004......ca nu avea 3 ani societatea .....deci suporterii an de an sperau degeaba sa vada echipa in europa .....ultima data a fost in vara lui 2000 iesit la foc automat din preliminarii cu Pobeda Prilep ......acum dupa 17 sa vedem ce va face ....oricum rusine patronilor ca nu au platit datoriile si au mintit suporterii ca echipa se bate la cupele europene ........cu ce drept apare acum mititelu sa se planga ca i-au luat echipa ?????el si-a batut joc de supo