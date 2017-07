FOTO Dinamo învinge NK Domzale, într-un meci cu 5 goluri! Rivaldinho a adus victoria "câinilor", 3-2

Duminica, 02 Iulie, 19:23

Dinamo a câștigat al cincilea amical din cantonamentul sloven după ce a învins NK Domzale, scor 3-2, și a ajuns astfel la trei înfrângeri și două victorii în pregătiri.

"Câinii" au deschis scorul rapid prin Hanca, în minutul 13, iar patru minute mai târziu roș-albii au majorat diferența prin Nemec, din pasa lui Romera. Slovenii au revenit în joc în minutul 33, când Zuzek a marcat cu o lovitură de cap, iar patru minute mai târziu Gacan l-a învins pe Brănescu tot cu o lovitură de cap.

Titular, Rivaldinho a marcat golul care a adus victoria trupei lui Cosmin Contra, în minutul 80.

DINAMO - NK DOMZALE 3-2

Au marcat: Hanca 13, Nemec 17, Rivaldinho 80 / Zuzek 33, Gacan 37



DESFĂȘURAREA LIVETEXT A MECIULUI:

Final de meci, Dinamo învinge NK Domzale cu 3-2!

min 84 - O minge respinsă de Brănescu ajunge la Jarovici, care șutează spre poarta goală, dar un apărător dinamovist reușește să respingă

3-2, min 80 - Rivaldinho îi aduce din nou pe "câini" în avantaj

min 76 - Noul transfer, grecul Katsikas, a debutat în tricoul alb-roșu înlocuindu-l pe Marici

min 72 - Sredojevici îi pasează lui Hebaj, care trimite peste de la 25 de metri

min 55 - Sredojevici și Cerin sunt aproape de gol, dar apărarea dinamovistă rezolvă

min 51 - Nemec șutează pe lângă de la 14 metri, după pasa lui Busuladzici

ora 20:02 A început repriza secundă!

ora 19:50 Pauză!

min 41 - Ocazie importantă a lui Dinamo, Hanca trimite mingea cu capul în transversală, din pasa lui Nemec

2-2, min 37 - Gacan înscrie cu capul din cornerul executat de Ibricici

2-1, min 33 - Zuzek înscrie din lovitură liberă

min 31 - Ibricici șutează peste poartă de la 20 de metri, din pasa lui Zuzek

2-0, min 17 - Nemec majorează diferența din pasa lui Romera

min 16 - Brănescu scoate reluarea lui Ozbolt

1-0, min 13 - Hanca îl învinge pe portarul Mulalici și deschide scorul

min 5 - Zuzek e aproape de gol după cornerul executat de Ibricici

ora 19:03 A început meciul!

Dinamo: Brănescu – Romera Navarro, Nedelcearu, Maric, St. Filip –Busuladzic, Mahlangu – Hanca, Rivaldinho, D. Nistor – Nemec

Rezerve: Muțiu – Katsikas, M. Oliva, Dudea, Bumba, I. Gheorghe, L. Gheorghe, R. Grigore, Costache, Salomao, I. Șerban

Domzale: Mulalici - Volarici, Klemencici, Zuzek, Jugovar - Ibricici, Zinko, Gacan, Ozbolt - Rom, Batrovici

Rezerve: Matosevici, Ivkici, Huc, Gnezda, Cerin, Sredojevici, Hebaj, Jarovici, Grvala

Locul 4 în campionatul trecut, NK Domzale a câștigat Cupa Sloveniei în 2017 și joacă în acest sezon în tururile preliminare Europa League.

Lotul dinamoviștilor va reveni pe 6 iulie în Capitală, prima etapă în Liga 1 Orange, sezonul competițional 2017-2018, fiind programată la jumătatea lunii iulie.

meciurile lui dinamo din slovenia

21 iunie: DINAMO vs NK Osijek (Croația, locul 4) 1-4

24 iunie: DINAMO vs NK Lokomotiva Zagreb (Croația, locul 5) 0-1

28 iunie: DINAMO vs NK Maribor (Slovenia, locul 1) 1-2

29 iunie: DINAMO vs FK Verzej (Slovenia, liga a II-a) 5-1

Azi: DINAMO vs NK Domzale (Slovenia, locul 4) 3-2

5 iulie: DINAMO vs FK Anzhi Makhachkala (Rusia, locul 12)