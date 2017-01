Ioan Andone a dezvăluit de ce a apelat la sistemul 3-4-3 + Ce jucător își dorește: "Avem mare nevoie de el"

Vineri, 20 Ianuarie

Ioan Andone s-a arătat mulțumit de elevii săi, care au câștigat meciul cu cu liderul din Zweite Bundesliga, Eintracht Braunschweig, scor 1-0, după victoria din primul amical, 1-0 cu Tianjin Teda.

Antrenorul lui Dinamo a folosit un sistem nou, 3-4-3, și a dezvăluit care e motivul acestei decizii.

"Sunt mulțumit. A fost un meci greu, am jucat cu o echipă mai bine pregătită fizic. Ei sunt înaintea noastră în pregătire, e normal să aibă o pregătire fizică superioară nouă. Trebuie să încercăm să ne creăm cât mai multe ocazii de joc.

Am încercat un sistem nou, vrem să fim pregătiți și pentru altceva.

În cele două meciuri amicale pe care le-am avut m-au mulțumit jucătorii", a declarat Andone la TV Dolce Sport.

Andone susține că mai are nevoie de un jucător: "Îmi doresc un fundaș central, pentru că vreau să mă asigur în apărare. În atac am oameni. Am mare nevoie în apărare".

"E un lucru bun că vine patronul să discute cu jucătorii. Am înțeles că va veni și diseară la hotel să discute cu ei. Nu cred că domnul Badea își dorește să revină la Dinamo. Mutu a început o muncă nouă la Dinamo și ar face bine să rămână aici. Are o imagine bună. Noi nu aducem orice fel de jucători. Lazăr și-a dorit foarte mult să plece. Are și el o vârstă"Ioan Andone

Palici, autorul unicului gol al partidei din penalty, spune că în acest moment nu e important jocul, ci pregătirea fizică: "Acum ne concentrăm mai mult pe pregătirea fizică, nu pe scor. Meciul a fost unul bun, de nivel înalt.

A fost un meci dificil în fața unei echipe germane foarte bune. Vrem să ne apropiem de locurile din față. Nu cred că sunt probleme fără Gnohere și Lazăr. Fiecare jucător alege să facă anumite mutări în carieră. E o responsabilitate în plus pentru mine că sunt căpitan la Dinamo, e o mândrie".

AMICALELE URMĂTOARE

DINAMO vs Zurich (Elveția)

24 ianuarie, ora 16:00 (ora locală) - stadion LA LINEA

DINAMO vs Videoton (Ungaria)

27 ianuarie, ora 11:00 (ora locală) - stadion DAMA DE NOCHE