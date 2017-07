liveSCORE de la 19:00 » Dinamoviștii, meci amical cu o echipă slovenă pe ultima sută de metri + Echipa de start trimisă de Contra

Marti, 04 Iulie, 14:54

Dinamo dispută azi a șasea partidă amicală din stagiile de pregătire, contra formației NK Rogaska, din liga a doua slovenă. Meciul va începe la ora 19:00 și va putea fi urmărit liveSCORE pe GSP.RO.

liveSCORE de la 19:00 » Dinamo - NK Rogaska

Echipa de start a lui Dinamo: Muțiu – Dudea, Katsikas, R. Grigore, St. Filip – I. Șerban, L. Gheorghe – I. Gheorghe, D. Nistor, Bumba – Costache

Rezerve: Penedo Cano – Romera Navarro, Nedelcearu, Maric, Busuladzic, Hanca, Salomao, Rivaldinho

REZULTATELE ȘI PROGRAMUL AMICALELOR DIN SLOVENIA:

21 iunie: DINAMO vs NK Osijek (Croația, locul 4) 1-4 (1-1)

24 iunie: DINAMO vs NK Lokomotiva Zagreb (Croația, locul 5) 0-1 (0-1)

28 iunie: DINAMO vs NK Maribor (Slovenia, locul 1) 1-2 (0-0)

29 iunie: DINAMO - FK Verzej (Slovenia, liga a 2-a) 5-1 (3-1)

2 iulie: DINAMO vs NK Domzale (Slovenia, locul 4) 3-2 (2-2)

Mai este de jucat:

5 iulie: DINAMO vs FK Anzhi Makhachkala (Rusia, locul 12)