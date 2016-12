Dinamo 4X4 » Patru performanțe reușite de alb-roșii prin victoria la scor cu Steaua, 4-1

belagio • 23 Decembrie 2016, 01:32

Postat de ionut.07 pe 22 Decembrie 2016, 23:53 In acel meci au promovat la Steaua Radoi si Miu. Sesizam cu totii ca nu numai Gigi e produsul mass-media, ci si echipa lui. In fine... Bravo, Dinamo! Bravo, Andone!

Nu am inteles niciodata presa a ascuns acel rezultat steaua -DINAMO -0-7 , in prima editie oficiala a cupei ligii, eu stiam ca presa a fost platita de cioban dar sa duca un asa rezultat in derizoriu nu ma asteptam . Din ce stiu numai prosport a scris corect despre acel rezultat oficial , si ESTE ascuns de fcsb-isti mai ceva ca ziua de nastere a elenei ceausescu...