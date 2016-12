Echipa lui Reghecampf, desființată de un mare stelist: "Jocul nu are orizont, e o echipă fără identitate" » Laude pentru Andone

martinpen • 24 Decembrie 2016, 09:07

Postat de Dan Antoniu pe 24 Decembrie 2016, 05:15

are dreptate balint, cine spune ca jocul are orizont si exista un inteles , se minte. Fiecare joaca ce vrea, parca au fost adusi de pe strada si pusi sa joace. atunci ce rol are antrenorul ? RUSINE !! sa plece nesimtitul de reghe, sta ascuns dupa fustele si contractele lui nevasta-sa !