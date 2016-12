Moment special înainte de start la Dinamo - Steaua » Anunţ de ultimă oră

Joi, 22 Decembrie, 17:36

Dinamo şi Steaua se duelează pentru a şaptea oară în acest an calendaristic, iar lovitura de start de la meciul din această seară va fi dată de un suporter dinamovist în vârstă de 88 de ani.

Mircea Barbu a fost prezent pe stadionul din Ştefan cel Mare la meciul care le-a adus dinamoviştilor primul titlu din istoria clubului, în 1955.

"Dinamo este echipa cu care am crescut! Pe stadionul Dinamo (n.n. - tribuna 0, sectorul 5) am stat și la primul titlu de campioni, în 1955, cu Angelo Niculescu pe banca echipei. Am venit la meciuri indiferent de locul ocupat în clasament pentru că dragostea pentru Dinamo nu are adversari.

Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să sărbătorim împreună cu echipa caștigarea unui trofeu la finalul acestui sezon!", a spus Mircea Barbu pentru pagina oficială de Facebook a lui Dinamo.