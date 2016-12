Negoiță promite: "Veți vedea o altă Dinamo din primăvară". Nu cedează în conflictul cu Bărboianu: "Se confirmă ce am spus"

Joi, 22 Decembrie

Ionuț Negoiță, finanțatorul celor de la Dinamo București, a vorbit despre situația de la club, despre problemele Stelei și despre suma pe care trebuie să i-o plătească lui Bărboianu.

Despre lotul lui Dinamo și tensiunile dintre Andone și Mutu:

"Avem jucători foarte buni. Mulți credeau că glumim. Am făcut o selecție foarte atentă. Jucătorii au nevoie de timp. Vom vedea un alt Dinamo din primăvară. Nu sunt adeptul dictaturii. Avem nevoie de persoane cu personalitate, care au puncte de vedere. Au fost situații în care s-au depașit limitele între Mutu și Andone. Mă bucur că pun suflet amândoi."

Despre problemele Stelei:

"E păcat de ce se întâmplă la Steaua. Eu am făcut eforturi mari să salvez Dinamo cel adevărat. Becali a facut eforturi sa țină această echipă".

Despre procesul pierdut în fața lui Bărboianu (DETALII AICI):

"De doi ani de zile de când am facut niște lucruri, nu am luat bătaie de la Steaua. Se confirmă ce am spus. Nu mai contează. Fiecare face ce vrea. E clubul meu în care am investit foarte mulți bani si energie. Uitați că rezultatele au apărut".