Reghecampf după 1-4 cu Dinamo: "E grav!"

dinamo_fan • 23 Decembrie 2016, 02:23

Postat de satyricon pe 23 Decembrie 2016, 00:49

Esti unul dintre cele mai nesimtite personaje care imput atmosfera pe net. In afara de tupeu grobian si minciuna nerusinata nu mai ai nimic! E adevarat dinamo e pe val, Steaua joaca prost, dar asta nu are nici o legatura cu faptul ca in meciurile cu Steaua ati furat golaneste, ca in vremurile "bune" ale sampaniilor. Daca la Popa a fost umar la umar, va urez sa aveti parte numai de d-astea din partea adversarilor 100 de ani de aici inainte.