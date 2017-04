liveTEXT și VIDEO Primul turnir din semifinalele Cupei României: Astra - ACS Poli 3-1

foxy • 25 Aprilie 2017, 21:27

Numai prosti pe aici cu scenarii!Acest arbitru COMANESCU, nu ar trebuii sa mai arbitreze niciodata!E `inventia` lu` Craciunescu !E un fost conducator la AJF Valcea cu sef pe atunci Doamna Lipa ,cea cu Dinamo in suflet!Si nu si-a dezamagit sefa niciodata cand arbitra Dinamo!Totusi, nea Comanescu are multe carcote si-n favoarea Stelei!Penalty inventat la Severin cu Pandurii in min 87,penalti ptr Steaua dupa un offsaid nesemnalizat in Finala Cupei Ligii cu Pandurii!Un mizerabil Psedist!