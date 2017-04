VIDEO+FOTO Comănescule, ia-ţi ochelari şi lasă-te! Gazeta i-a dat NOTA 1 "centralului" din semifinala Astra - ACS Poli! O singură dată ziarul a dat o notă mai mică unui arbitru

Articol de — Victor Vrînceanu Miercuri, 26 Aprilie

Meciul tur din prima semifinală a Cupei României, Astra - ACS Poli Timișoara 4-1, a fost distrus de Adrian Comănescu. "Centralul" din Râmnicu Vâlcea a reuşit "perfomanţa" de a acorda două penalty-uri care nu au fost, dar nu a văzut 3 lovituri de pedeapsă evidente.

El a primit NOTA 1 în caseta tehnică din Gazetă a meciului și, în istoria calificativelor date de ziar arbitrilor, este întrecut doar de Istvan Kovacs, care a încasat NOTA 0 după ASA - FCSB 1-0 din 2014 (DETALII)

Comănescu a judecat greşit aseară aproape toate fazele importante:

"Budescu are trucurile lui, şi Ronaldo le are. Nu am ce să le reproşez arbitrilor, sunt şi ei oameni, nu trebuie să le tăiem capetele dacă au greşit, pentru că şi jucătorii au greşit"

Ionuţ Popa, antrenor Poli Timişoara

"Ne-au lipsit şapte jucători, aproape toţi titularii. Atât am putut azi, venim după o perioadă de jocuri numeroare şi oricum ne interesează mai mult ce facem în campionat"

Ionuţ Popa, antrenor Poli Timişoara

"Am făcut un meci bun. Avem șanse mari de a ne califica, e greu să pierdem 0-3 acolo. Sunt mulțumit de jucătorii mei"

Marius Şumudică, antrenor Astra

"A fost un meci greu, cu foarte multe faze în careul advers. Nu știu, o să văd imaginile și o să mă lămuresc"

Marius Șumudică, antrenor Astra

"E cel mai slab arbitraj din lume! NU am văzut niciodată în viaţa mea aşa ceva. Îi dau nota 2 lui Comănescu"

Basarab Panduru, analist Dolce

"De când mă uit la fotbal nu am văzut un asemenea arbitraj. Este incredibil ce a făcut Comănescu"

Dan Lăzărescu, specialist arbitraj Dolce

"Comănescu cred că a luat vreo 24 de decizii greşite. Nici de pe Marte dacă veneai, cu o caschetă din aia, şi tot mai nimereai o decizie corectă"

Basarab Panduru, specialist Dolce