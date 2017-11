A marcat în poarta lui FCSB și se leapădă de "câini": "Nu sunt dinamovist, eu țin cu Ceahlăul"

Duminica, 05 Noiembrie, 22:38

Andrei Marc, 24 de ani, a marcat un gol în înfrângerea Concordiei Chiajna pe terenul lui FCSB, scor 1-2, și a surprins pe toată lumea când a spus că nu e dinamovist, deși a jucat pentru Dinamo în sezonul 2015-2016.

"Am încercat să le punem probleme celor de la FCSB și am reușit. Am văzut meciurile trecute, în care au marcat 12 goluri în total. Am pierdut 3 puncte, dar le-am pierdut cu Steaua, nu cu Sepsi sau cu Juventus București. Mai sunt de jucat multe etape. Acum punem capul în pământ și muncim, mergem mai departe.

A fost o bâlbâială a portarului lor și am profitat. N-am gândit ca un dinamovist când am dat golul. Nu sunt dinamovist, am ținut cu Ceahlăul toată viața. Sunt din Piatra Neamț și țin cu Ceahlăul. Am jucat la Dinamo și mi-am făcut treaba acolo", a declarat Andrei Marc la TV Telekom Sport.