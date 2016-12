A răbufnit! Reghe luat la rost de o legendă a Stelei: "E o echipă fără orientare. Trebuie să te întrebi ce se întâmplă?"

dinamo_fan • 24 Decembrie 2016, 20:00

Postat de gametable08 pe 24 Decembrie 2016, 19:47 Unde sa te apuci ma ?? ba de unde cadeti ma ,tu nu auzi ca cei la LPF nu primesc cluburi departamental in Liga 1? cadeti asa cu avionul :)) mai bn te ai ruga ca palmaresul sa fie la Becali ca CSA nu are bani nici liga a 3 a ,tu chiar cumperi gogosi d astea,TU Nu vezi ca echipele din Liga 1 sunt in insolventa deoarece sunt pe pierderi,in Liga 1 singura speranta sa e sa iei campionatul sau sa fii in primele 3 4 locuri ca altfel te prabusesti,iar ca sa fii in primele 3-4 trebuie sa investesti milioane de euro.

care milioane de auro investite, Astra a luat campionatul cu investitii 0, in afara de steaua nimeni nu investeste in nimic. Hagi investeste in proprii jucatori tineri.