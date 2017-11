Acuze grave din partea lui Stoican după CFR - Poli Iaşi 1-0: "Banca lor a făcut presiune şi a schimbat decizia. Cum e posibil aşa ceva?"

Duminica, 05 Noiembrie, 20:17

Flavius Stoican a atacat dur arbitrajul după înfrângerea suferită împotriva celor de la CFR Cluj, scor 0-1.

"În primul rând am făcut acea greşeală la gol. Mă nemulţumeşte că arbitrul, atunci când vede ceva, schimbă decizia. Cum e posibil aşa ceva? E normal să fiu dezamăgit. Am pierdut un meci, am pierdut mult din entuziasmul nostru de a merge în play-off. Cel mai mult mă deranjează un arbitru care nu are personalitate. A arătat fault pentru noi, apoi aut pentru ei. Banca lor a făcut presiune şi a schimbat decizia. Ne aşteptam. Cum se face puţină presiune... Asta e deranjant. Poate ei au avut azi situaţii de a marca, dar nu e normal să schimbe decizia așa.

Am vorbit cu conducerea şi ne-am dori să nu ne mai arbitreze niciodată acest om (n.r. George Rădulescu).

Nu am vrut să scot jucătorii de pe teren. Am avut o discuţie cu ei, să nu cedăm. Ne-am pregătit şi nişte tricouri. Am zis de la început că plec de bunăvoie în tribună, mă suspendă oricum. Trebuie să mă calmez. Ne-am aşteptat la un arbitraj potrivnic. Pot să zbiere şi Stoican, şi Dan Petrescu, şi toată România. Dacă eşti şmecher, nu-ţi pasă... Dar avem şi noi problemele noastre, faze care nu ne ies", a spus Stoican la Look TV.

