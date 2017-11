Alibec a învățat din greșeli, dar recunoaște: "Dacă nu sunt nervos, nu am vână. Mental sunt la 30%" + Mesaj pentru Contra

Duminica, 05 Noiembrie

Denis Alibec a jucat un sfert de oră în meciul câștigat de FCSB cu Concordia Chiajna, scor 2-1, și a avut câteva ocazii de a înscrie, însă nu a făcut-o.

"Am avut câteva ocazii și trebuia să marchez.

Primesc sute de mesaje. Nici nu mai știu în cine să am încredere și pe cine să ascult. Am învățat că omul mai și greșește. Încerc să fiu mai calm, dar parcă nu mai am vână dacă nu sunt nervos. Glumesc!

Sincer, nu mă așteptam la convocarea la echipa națională. Domnul Contra mi-a spus că are încredere în mine și îi mulțumesc. Când voi fi sută la sută fizic probabil nimeni nu va mai spune nimic. Mental sunt la 30%", a declarat Alibec la TV Telekom Sport.