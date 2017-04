Alin Stoica dă de pământ cu Gigi Becali » Atac fără precedent: "Nu poți face asta când tu ești un nimeni"

kris09 • 19 Aprilie 2017, 16:58

Postat de Radu Dinescu pe 19 Aprilie 2017, 16:53 Marele Alin Stoica... Te umfla si rasul cand il vezi pe asta avand pareri. Oare el face 5 preluari corecte consecutiv? Sau da 5 pase?

"Played nearly one decade in his professional career in Belgium, winning almost ten major titles with Anderlecht and Club Brugge combined." Cred că am dreptate când zic că avem grămezi de "fotbalişti" români care nu au realizat nici măcar pe jumătate din ce-a făcut ăsta