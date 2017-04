Analiza lui Niculescu după 3 meciuri la FC Voluntari: "Facem prea multe greșeli"

Luni, 17 Aprilie, 19:46

Tehnicianul celor de la FC Voluntari, Claudiu Niculescu, nu e mulțumit după remiza cu CSM Poli Iași, scor 0-0. Antrenorul a analizat partida.

"Nu sunt mulțumit în totalitate, dar se putea și mai rău. Să fim sinceri. Am simțit Iașiul ca o echipă puternică. Nu îți dă multe șanse de a le da gol.

Ne așteaptă un nou meci tare, la Chiajna. Trebuie să batem acolo. Nu vorbesc acum de Cupa României, cel mai important e meciul de vineri.

Toate meciurile din campionat sunt finale pentru noi. Nu am cum să fiu mulțumit azi. Nu trebuie să se mai mulțumească așa, cu puțin. Eu vreau să câștig.

Facem prea multe greșeli, dăm mingea ușor adversarilor. Dar eu am încredere în ei, știu că am jucători de calitate", a zis Claudiu Niculescu la TV Look.