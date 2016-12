Andone a tranșat situația lui Gnohere: "Mi-aș dori să facă asta"

Duminica, 25 Decembrie, 11:09

Ioan Andone încă speră că se va putea baza și din iarnă pe Gnohere, despre care spune că îl așteaptă la reunirea de pe 6 ianuarie.

"Știţi şi dumneavoastră, Gnohere are ofertă de la Steaua. El e în vacanţă, nu ne-a anunţat nimic. Mai are 6 luni de contract cu noi. El e jucătorul nostru, trebuie să se prezinte pe data de 6 ianuarie la reunire.

În caz că există oferta pentru el, o să fim consultaţi, are cine să se ocupe. Mie, personal, nu mi-a spus că are ofertă de la Steaua. Eu mi-aş dori să plece în afară, dacă nu ramâne la noi. Dinamo încă are nevoie de el, dar depinde ce îşi doreşte el", a spus Ioan Andone la TV Digi Sport.

Dinamo a primit o ofertă oficială din partea Stelei, care oferă 250.000 euro pentru atacantul francez. Detalii, AICI.