Andone a vorbit până la urmă cu Gnohere: "Era foarte volubil, dar n-am avut timp de el"

stelbz • 07 Ianuarie 2017, 11:53

Prin venirea lui Alibec si Gnohere se pare ca FC Steaua se va intari in atac, dar ramane la fel de vulnerabila precum in toamna. Totusi daca se rateaza aducerea unuia dintre urmatorii : Sanmartean, Budescu, Cernat, Eric, Teixeira sansele la titlu nu se transforma in certitudine cum spun unii. Cei doi atacanti au nevoie de un asemenea pasator in teren......