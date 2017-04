Antrenorul Concordiei s-a enervat după ultimul meci: "Gata, îmi ajunge!" + De unde vine numele lui Ronaldo Deaconu

Vineri, 28 Aprilie, 22:25

Concordia Chiajna și Poli Iași au terminat la egalitate, 0-0, în etapa a 8-a din play-out, un rezultat deloc bun pentru formația ilfoveană care rămâne în zona de retrogradare.

"Gata, îmi ajunge! Trebuie să marcăm! Spun același lucru după fiecare meci, dar, din păcate, nu reușim să marcăm. În schimb îmi felicit echipa pentru determinare.

În aproape aceeași componență, Iașiul a jucat în cupele europene. Noi trebuia să înscriem! Ne batem cu Pandurii pentru locul de baraj. Dacă-mi dă ceva încredere acum e determinarea jucătorilor", a declarat Dan Alexa, antrenorul Concordiei, la TV Dolce Sport.

Eugen Neagoe, antrenorul lui Poli Iași, s-a arătat și el dezamăgit de egalul cu Chiajna: "Sunt puțin dezămăgit că n-am câștigat. Am început jocul foarte bine, am avut 3 ocazii mari de a marca. Avem 9 jocuri în care n-am pierdut, 5 victorii și 4 egaluri. N-am reușit să marcăm în meciurile egale, dar am avut situații bune de a înscrie. Și ratările fac parte din joc".