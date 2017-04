Antrenorul dorit de FCSB îi dă răspunsul lui Becali: "Îmi doresc enorm să antrenez această echipă"

Sambata, 29 Aprilie

Nicolae Dică e unul dintre antrenorii pe care îi dorește Mihai Stoica, directorul sportiv al lui FCSB, la formația roș-albastră.

Tehnicianul care o pregătește pe SCM Pitești spune că n-a avut nicio discuție cu conducerea stelistă, dar recunoaște că visul său e să antreneze echipa unde a avut cele mai mari performanțe ca jucător.

"Mai vorbesc cu Mihai Stoica, pentru că are experienţă în fotbal şi îi mai cer sfaturi, dar pe această temă nu am vorbit. Nu am avut vreo discuţie cu cineva din conducerea Stelei, iar Steaua are antrenor. Cred că sunt doar speculaţii în acest moment.

E o onoare că se spune despre mine că pot ajunge la Steaua. Îmi doresc enorm să antrenez această echipă. Cred că va veni la un moment dat şansa asta. Mi se va ivi şansa asta să antrenez ca principal această echipă. Îmi doresc acest lucru, e un target pe care mi l-am propus şi sper să-l îndeplinesc. Dar cu mine nu s-a vorbit, poate s-a vorbit cu altcineva", a spus Dică la TV Digi Sport.