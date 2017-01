Anunț devastator pentru noua echipă a Armatei: "Abia atunci va putea juca în cupele europene"

Armata nu are bani de avioane si fregate si acum face echipa de fotbal.Rusine.Ministrul apararii a zis bine cand a spus ca Talpan si Boroi mai trebuie sa aiba si onoare.

alessyo49 • 18 Ianuarie 2017, 07:55

Ziaristi de doi lei, puneti titluri penibile doar sa puneti umarul la jaful facut de jiji. Pai e logic sa fie afiliati 3 ani, dar ce e devastator in asta? Sau voi credeati ca din liga a 4-a ei vor sa participe in cupele europene. Sa va fie clar, juristul ala, Talpan nu a catigat dea moaca, ca el nu are banii lui jiji...fie ca va place fie ca nu, mai devreme sau mai tarziu adevarul va iesi la iveala.