Atac la adresa Astrei după victoria cu CS U Craiova! Oltenii lansează acuze dure: "Atunci n-au fost așa supărați"

bigdeal • 16 Aprilie 2017, 14:27

Postat de haideusicfr pe 16 Aprilie 2017, 13:34

In sfarsit un articol unde am " voie" .De Sfintele sarbatori e interzisa critica ,opiniile contra Stelei.Care ,impinsa de la spate trebuie sa straluceasca. Multescu are dreptate ,Astra n-a mai fost cea din meciul cu Steaua ,unde Geraldo et.co au facut circ ,teatru de prost gust. Se vede de la o posta ca ciobanul trebuie sa castige , cu arbitrii ,cu valize si cu teroarea psihica. Posibila doar in Romania europeana ,unde un recidivist in influentarea rezultatelor are cale libera in razboiul psihologic ,ce-l manifesta impotriva adversarelor inainte de fiecare meci. Razboiul psihologic exista ,este criticat ,la limita legalitatii in cele ale armatelor ,dar vad ca e si la noi ,iar onor Federatia , LPF aflate in mainile securistilor nu iau nici o masura. Inaintea partidei CFR-Steaua ,Becali isi gaseste sa faca oferte lui Larie. Inainte ii facuse lui Deac .La acesta se pare ca a tinut. Oricum oribil personaj ,ce n-are frica de D *zeu acum de Sarbatori !