Balint a povestit cum s-a vândut Steaua: "M-a sunat Hagi și mi-a spus că ne fură echipa! Peste noapte, nu mai eram în Consiliu"

Marti, 17 Ianuarie

Gabi Balint a rememorat momentele de la sfârșitul anilor '90 când Steaua a fost preluată de la Armată.

"Eu ţin minte că m-a trezit Hagi într-o dimineaţă şi mi-a spus că ne fură Steaua. M-a întrebat ce să facem.

«Băi, ăştia vor să fure Steaua! Hai să mergem să ne batem!». Am început să ne strângem câţiva, am vrut să dăm în judecată, pentru că, în '98, când am fost membru fondator, eu şi încă vreo 100, am fost daţi afară, la o scurtă perioadă. Că nu plătisem cotizaţia. Nici nu se vorbise despre vreo cotizaţie.

Au făcut o cotizaţie, de 100 de dolari pe lună, 1.200 pe an, parcă. Noi nici nu ştiam. Şi ne-am trezit că nu mai suntem membri, pentru că nu am plătit cotizaţia. Oricum, erau foarte mulţi care nu-şi permiteau. Când au văzut că nu s-a plătit cotizaţia, la revedere. Era o sumă destul de mare pentru mulţi. Cred că asta s-a făcut pentru a se micşora numărul celor care să conducă.

S-a făcut un Consiliu de Administraţie, iar Gaţu a pus condiţia ca jumătate +1 din numărul celor care îl formează să fie din cadrul Armatei. S-a făcut un Consiliu de 25, iar 13 erau ofiţeri şi 12 din cealaltă parte. Păunescu, Ilie Năstase, dacă nu mă înşel. Şi ne-am trezit daţi afară, cei care eram membri fondatori", şi-a amintit Gabi Balint la TV Digi Sport.