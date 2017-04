Bancu, nervos după meciul cu Dinamo: "Au uitat tot ce am facut!" » Ce a zis și Andrei Ivan

Sambata, 22 Aprilie, 22:30

Andrei Ivan și Nicușor Bancu au vorbit după remiza echipei lor cu Dinamo, scor 2-2, rezultat care o poate scoate pe marea rivală din lupta pentru titlu.

"Nu știu ce s-a întâmplat în doua repriză, am fost cam morți la mijloc. În prima repriză am jucat bine. Mă bucur că am spart gheața și am marcat.

Din păcate, vom avea 3 absențe importante la următorul meci, Zlatinski, Bancu și Mateiu, care vor fi suspendați", a zis Andrei Ivan la TV Dolce Sport.

CE A ZIS BANCU:

"Sunt foarte supărat pe fani. Au uitat ce am făcut pentru echipa asta și ne-au înjurat pe final de meci. Nu au venit să ne încurajeze, ci să ne înjure. Arbitrajul este mereu contra noastră, pe alții îi ajută.

Nu voi spune pe cine, dar e greu să jucăm mereu împotriva mai multor persoane. E bine să avem doar 11 adversari, nu mai mulți", a zis Bancu la TV Dolce Sport.