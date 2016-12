Becali a sărăcit subit » Dezvăluirea unui antrenor: "A spus că atât poate să plătească acum"

esti batut in calvitie!!! ce treaba are Becali ca aia sunt FALITI?omul le da banii oricum dar in rate ca asa ii primeste si el. Nu exista club in lume sa plateasca suma toata odata.

patraulea2015 • 27 Decembrie 2016, 20:14

Postat de gicab pe 27 Decembrie 2016, 20:09 jijica trebuia sa dea banii din momentul vânzării, ce treaba are ca el primește banii in rate? L-au vândut in rate cu acceptul fc Brașov ?

