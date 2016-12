Becali s-a dezlănțuit: "Mă judecătorule, mă! Până când să batjocoriți țara asta? Dacă m-am născut cu numele ăsta, nu poți să-mi schimbi numele. Serviciile militare sunt implicate sigur"

raduu1cristian • 22 Decembrie 2016, 19:09

Postat de Nicu Valentin Vasiliu pe 22 Decembrie 2016, 16:34 pai barzaunule care esti tu barzaun .. becali a platit tot ... chair daca era de 20 de ori mai mult decat toate echipele ... ca sa suparat omul cand au dublat astia pretul mi se pare corect ... dar tu barzaunule care esti barzaun .. ia zi ce castigi tu din afacerea asta .... pierdem un club care a facut istorie... cei din alte tari vorbesc de steaua de hagi de balint .. lasa ca distrugem si echipa asta cum am distru craiova uta rapid etc etc... si o sa te bucuri tu barzaunule care esti tu barzaun ... tare destept esti sa nu procreezi .. tine te de gioco di mano :)))

ai o perceptie total gresita . ce are becali este o societate comerciala , asta tot repeta el de ani de zile, nu stiu de ce pricepe lumea asa greu. cu foarte multi ani in urma afirma ca nu are nici o treaba cu fostele glorii , ca nu-l intereseaza castigarea cupei campionilor , ca el a cumparat clubul de fotbal Steaua si l-a transformat in societatea comerciala si ca acum vrea sa faca bani, ca nu-l intereseaza suporterii si alte prostii de genul asta. el nu a bagat bani in fotbal asa cum afirma lumea , el a investit in societatea lui comerciala ca sa faca profit , declarand de zeci de ori ca nu-l intereseaza performanta sportiva si ca el vrea sa se califice in liga campionilor ca sa faca bani de acolo si ca sa vanda jucatorii cu profit. cand un om afirma sincer si raspicat toate aceste lucruri consider ca orice alte comentarii reprezinta doar incercari de a denatura adevarul. va rog lasati omul in pace si nu-l mai atacati pretinzand ca a simtit vreo secunda ceva pt clubul steaua. am copilarit in ghencea si de la varsta de 7 ani am fost aproape nelipsit de la meciurile echipei steaua , l-am prins pe iordanescu jucand asa ca poti sa faci o socoteala cam ce inseamna asta. si eu l-am privit pe becali ca pe un salvator , atat de mult imi doream ca steaua sa faca performanta incat preferam sa cred ca becali glumeste sau ca are niste strategii cand face toate acele afirmatii. dar la un moment dat am inceput sa-l cred ca prea le zicea cu foc. ne vedem in liga 5 , STEAUA...