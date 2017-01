Becali schimbă jumătate de echipă » Cum o să arate primul "11" al Stelei în primul meci din 2017

timm • 03 Ianuarie 2017, 13:29

Postat de Abigail Laslas pe 03 Ianuarie 2017, 00:04 Zice Hagi, Popescu, Belo, Duckadam, Dica, Neaga, Chipciu etc, etc, ca e Steaua la care au jucat ei. Tu ce legatura ai cu Steaua? Meri cu talpa gastii, si daca va infiintati vreodata si ajungeti peste fo 5 ani in Liga 3, va bate FC Hermannstadt de va trimite sa mereti cu cercu' pe Dealu' Gusteritei. Da cred ca in aia 5 ani vine un control de la Curtea de Conturi, si gata CS*CA*CA.

Tu esti mai prost decat STASu. Dupa cum stii jucatorii sunt impartiti si declara fiecare ce crede. Nici unul nu are studii juridice. Nu este important ce declara ei. Importante sunt sentintele judecatoresti. Justitia sa pronuntat fara echivoc. CSA detine marca, sigla, palmaresul, numele STEAUA. FCSB are de plata daune. Evaluarea lor este de 37 de milioane. FCSB risca FALIMENTUL in 2 ani de zile, pentru ca de trei ori condamnatul la inchisoare GIGI nu-si plateste datoriile.