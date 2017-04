Becali, schimbare radicală de discurs în doar o săptămână: de la «Nu merităm titlul dacă nu batem Viitorul» la "Noi suntem campioni, nu mai avem treabă"

balauru48 • 25 Aprilie 2017, 00:16

Postat de randoom_._ pe 25 Aprilie 2017, 00:00

tampenii? bai baiete,a mai trecut inca o etapa si suntem tot la 3 puncte de locul 2. este un avantaj clar. daca nu erau probleme cand mai erau 4 meciuri de jucat si aveai 3 puncte peste locul 2,acuma de ce ar fi,cand sunt 3 puncte peste locul 2 cu 3 etape inainte de final. daca ai mai mult cu un punct in plus fatza de cate etape mai sunt de jucat(raportat la locul 2) esti campioana in 99% din cazuri. Steaua este la limita,poti sa spui ca este 90% campioana. pai am avea nevoie de 7 puncte in ultimele 3 meciuri,daca viitorul face 9 puncte in ultimele 3 etape. dar viitorul nici nu cred ca a legat in sezonul asta 3 victorii la rand. deci cu 4 puncte in ultimele 3 etape,Steaua este 100% campioana. viitorul sigur nu face mai mult de 6 puncte. dar probabil o sa faca si mai putin.