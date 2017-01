Budescu a anunțat cu cine poate semna: "Am discutat azi"

Joi, 12 Ianuarie

Constantin Budescu a declarat astăzi că are oferte din Turcia, de la Steaua, Astra, dar și Steaua Roșie Belgrad. Sârbii oferă un salariu mult peste ce i-ar putea da echipa lui Gigi Becali, însă mijlocașul de 27 de ani spune că sunt șanse să ajungă și la Astra.

"Trebuie să mai vină niște hârtii și gata am terminat cu chinezii. Am discutat foarte mult zilele astea. Am vorbit și cu cei de la Steaua, am discutat și cu Șumudică, și cu cei de la Steaua Roșie. Dar n-am dat niciun răspuns nimănui, a rămas să ne auzim.

Nu contează numai partea financiară, dar oferta cea mai bună a venit din Turcia, apoi următoarea a fost de la Steaua Roșie. Dacă era să aleg pentru bani probabil că aș fi plecat, dar nu asta contează pentru mine.

Eu vreau să merg la o echipă și să mă simt bine. În Turcia nu vreau să mă duc pentru că se întâmplă atâtea atentate și nu cred că e momentul perfect să ajung acolo. Cei de la Steaua Roșie îmi dădeau peste 30.000 de euro", a declarat Budescu la TV Digi Sport.

"am vorbit azi cu domnul becali"

Budescu spune că mai așteaptă până să semneze cu noua echipă după ce a văzut declarațiile mai multor oameni din fotbal. Mai mult, fotbalistul spune că a vorbit astăzi și cu Gigi Becali.

"Cei de la Steaua Roșie au fost foarte serioși, mi-au trimis și contractul. Am văzut și eu pe la televizor că ar fi ceva probleme, de aceea mai aștept un pic. Totuși, nu exclud posibilitatea de a ajunge acolo. Am și o primă de instalare în contractul de la Steaua Roșie Belgrad.

Domnului Becali nu i-am cerut 100.000 de euro la instalare. I-am zis doar că ne vom auzi. Acum vreau să mai stau prin vacanță puțin. Sper ca săptămâna asta dacă nu cealaltă să rezolv transferul. Am discuta și azi cu domnul Becali, dar i-am spus că trebuie să mă gândesc foarte bine", a adăugat Budescu.