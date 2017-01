Budescu, prima reacție după ce s-a decis în legătură cu viitorul său: "Am discutat cu Gigi Becali"

Marti, 24 Ianuarie, 13:51

După mai multe săptămâni în care a oscilat între a alege Astra sau Steaua, Budescu anunță că cel mai probabil va rămâne la echipa antrenată de Marius Șumudică.

Informațiile apărute ieri au fost confirmate de atacantul de 27 de ani, care motivează că decizia sa a fost influențată și de atmosfera bună de la echipă.

"Sunt șanse mari să rămân aici și să semnez cu Astra. Am discutat cu Gigi Becali, am ținut legătura cu el. Îmi părea rău când am plecat în China, suntem o familie, suntem un grup foarte unit aici", a spus Budescu la TV Dolce Sport.

Budescu va semna cu Astra un contract valabil pentru două sezoane și jumătate, iar conducerea clubului l-a anunțat că nu se va opune unui transfer în cazul în care jucătorul va avea oferte din străinătate.

20.000 €lunar va încasa Budescu la Astra, alături de o primă de instalare în valoare de 150.000 de euro