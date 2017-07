Budescu recunoaște că a făcut caterincă de Enache după transferul la FCSB: "Ha, ha, ha. I-am dat niște telefoane" » De ce spune: "Nu mă mai gândesc deloc la națională"

Articol de — Andrei Crăiţoiu Duminica, 02 Iulie, 09:00

Din cantonamentul FCSB din Olanda, Constantin Budescu a rememorat episodul amuzant cu Gabi Enache și a vorbit despre perspectivele lui la echipa națională.

Gabriel Enache a fost primul fotbalist care a ajuns la FCSB din lotul Astra, în februarie 2016. În acel sezon, giurgiuvenii au ieșit campioni. Mijlocașul a rămas cu buza umflată și a fost luat la mișto de foștii săi coechipieri.

"Ha, ha, ha. I-am dat niște telefoane lui Enache când s-a transferat la Steaua și-am glumit cu el, e mult spus că am râs de el. Eu am ales atunci să rămân la Astra și am câștigat titlul. Cred că am luat decizia cea bună", a rememorat Budescu.

Mijlocașul nu-și mai face mari speranțe la "națională":

"Nu mă gândesc deloc la echipa naţională! Serios, vreau să-mi fac treaba la Steaua, mă gândesc la ce am de făcut aici.

Păi, eu nu mai am nicio șansă să ajung la echipa naţională! Am 28 de ani... Sunt bătrân! Nu știu, glumesc! În primul rând, eu sunt la Steaua și trebuie să-mi fac cât mai bine treaba aici. Apoi, dacă o să vină și o convocare la echipa naţională, vom vedea".