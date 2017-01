Cedează Craiova în cele din urmă? Un nou club este pe urmele lui Ivan » Fotbalistul a fost recomandat chiar de un fost jucător al oltenilor

Duminica, 22 Ianuarie

Rodion Cămătaru, fost atacant la Universității Craiova și la Dinamo, susține că le-a vorbit oficialilor lui Heerenveen despre Andrei Ivan și că aceștia îl monitorizează pe mijlocașul de 20 de ani.

"În urmă cu o lună, am fost invitat în Olanda la partida Heerenveen - Ajax. Am rămas în relaţii bune cu oficialii clubului la care am jucat. Eu l-am propus preşedintelui pe Andrei Ivan.

Aflasem că ei îl monitorizau deja pe Rotariu. O firmă de impresari din Anglia îl propusese pe jucătorul lui Dinamo acolo.

Le-am spus şi o sumă de transfer pentru Ivan. Este vorba de două milioane de euro. A rămas că o să îl monitorizeze şi o să ia legătura cu cei de la Craiova", a spus Cămătaru, citat de Fanatik.

După ce Andrei Ivan a fost ofertat de PSV Eindhoven, CS U a emis un comunicat în care anunță că nu-și va vinde jucătorul (detalii AICI).

1.500.000 €este cota lui Ivan pe site-ul transfermarkt.com