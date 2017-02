Cei de la Botoșani și Chiajna au avut un inamic comun: "E imposibil"

Duminica, 05 Februarie

Jucătorii și antrenorii celor de la FC Botoșani și Concordia Chiajna s-au plâns de terenul greu de la meciul direct de astăzi terminat la egalitate, 1-1.

"Nu reușim să finalizăm. Am făcut o primă repriză modestă. În partea a doua am pus mai multă presiune pe adversar, ne-am creat ocazii, dar ne-a lipsit luciditatea în fața porții. Am pierdut o serie de jucători foarte importanți. Nu e ușor să creezi relații de joc într-un timp atât de scurt. Ne confruntăm și cu terenurilea astea impracticabile", a declarat Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor, la TV Dolce Sport.

Ovidiu Herea a marcat astăzi la debutul pentru Chiajna și s-a plâns și el de starea terenului: "Botoșani a controlat jocul, și-a creat câteva ocazii de poartă. Am avut și noi câteva contraatacuri, iar dacă eram un pic mai atenți puteam înscrie și al doilea gol. Până la urmă e un punct câștigat pentru noi. Terenul a fost foarte greu. Imposibil. Spectacolul are de suferit din cauza asta, dar trebuie să ne facem treaba pentru că suntem profesioniști".