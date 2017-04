Cluburile din Liga 1 refuză să ajute echipele din Liga a 2-a: "Nu e momentul să facem asta" » Ce se va discuta în Adunarea Generală a LPF

***, da mergi frate in covasna la tine si posteaza despre ai tai!...habar nu ai despre ce vbesti! Nu vezi ca esti in plus? Nu vezi ca vbesti pe langa subiect si n-ai nici-o logica?!

Avicola, fabrica de armament, a reusit cu Steaua "performanta" de a baga clubul nu in insolventa ci direct in faliment dupa care si-a creat un alt club cu acelasi nume si l-a bagat direct in prima liga, a mai spalat niste bani prin intermediul clubului si bineinteles ca a reusit sa obtina 70 de milioane despagubire de la stat de pe urma unui teren pe care a platit doua milioane. Chiar ca e un role model demn de urmat pentru generatiile tinere de afaceristi. Plus ca isi numeste toti angajatii slugi.

ungurul_vesel • 24 Aprilie 2017, 16:27

Postat de iosif_vs pe 24 Aprilie 2017, 16:19 Chiar le-a achitat, Gigi are zeci de milioane de euro impozite platite catre statul roman, e un exemplu pentru ceilalti oameni bogati din Romania, gen Negoita, Borcea, Buscaru etc etc

