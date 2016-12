Comeback spectaculos în Liga 1 » Bănel își anunță revenirea: "Până pe 10 ianuarie rezolv"

manty_one • 27 Decembrie 2016, 22:44

Postat de haideusicfr pe 27 Decembrie 2016, 22:05 Bietul Banel. Imi aduc aminte de autogolul din Anglia. Venise mama-sa sa-l vada . Beckham l-a batut amical pe umar. Sa-l consoleze. Imi aduc insa aminte si de golul dat CFR-ului ,un sut de la distanta ,o bomba ce a lasat mat apararea noastra. Sper sa-si gaseasca echipa.

Iti aduci aminte gresit...acel autogol a fost in meciul cu Real Madrid...a fost 1-0 ptr Real,rezultat final...in acel meci Steaua a jucat chiar foarte bine si cu toate ca s-a disputat in Spania, a fost meciul in care a fost sustinuta de vreo 15000 de fani!!!!