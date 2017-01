Continuă conflictul la distanță între Balaj și Vassaras » Fostul arbitru i-a răspuns președintelui CCA: "Vă mulțumesc pentru diplomă și plachetă, dar ați reacționat târziu"

Marti, 10 Ianuarie, 18:21

Cristi Balaj s-a declarat dezamăgit de răspunsul tardiv al lui Kyros Vassaras, într-un mesaj publicat astăzi pe pagina de Facebook.

Balaj a spus că s-a simțit umilit pentru că a trebuit să facă o cerere la CCA pentru a-și putea continua cariera de arbitru, iar Kyros Vassaras i-a replicat prin intermediul unui comunicat (detalii AICI).

Astăzi, Cristi Balaj i-a transmis lui Vassaras că a reacționat prea târziu și că o revenire nu mai poate fi luată în calcul.

De fiecare data cand erau situatii de rezolvat comunicam cu domnul Kyros Vassaras fata in fata sau la telefon. Daca a ales sa-mi raspunda printr-un comunicat, ma voi conforma doleantei sale.

Mentionez, inca de la inceput, ca intre noi nu e vorba de o problema personala, ci de una intre un fost angajat si o institutie.

De o lunga perioada de timp am cerut sa existe conditii EGALE intre arbitri, iar la finalul jocurilor sa ramana toti cu aceiasi bani, indiferent ca vorbim de un arbitru FIFA delegat la un derby sau un incepator care oficiaza un meci mai putin important. Arbitrii castiga la fel, dar au cheltuieli diferite. Nu toti locuim in Bucuresti si nu putem fi obligati sa ne mutam. Consider ca transportul si cazarea ar trebui sa fie separate de baremul de arbitraj, pentru a face posibil ceea ce am propus: egalitatea veniturilor arbitrilor din Liga 1 in functie de numarul jocurilor arbitrate.

Am dezvoltat acest subiect cu cei de la CCA in repetate randuri si chiar cu un reprezentant FRF la Gala AFAN din ianuarie 2016, aceasta fiind solicitarea mea numarul 1. Exista numeroase articole in presa si aparitii tv unde am dezvoltat acest subiect.

In iulie 2016, la consfatuirea de la Cheile Gradistei, la solicitarea mea am avut o discutie cu domnul Kyros Vassaras si i-am prezentat pretentiile mele pentru a-mi face o cerere la finalul anului in vederea continuarii calitatii de arbitru in Liga 1. Lipsa lui de reactie la solicitarile mele m-a facut sa inteleg ca nu exista o strategie pentru a pastra arbitrii de elita.

Nu sterg cuvintele de lauda pe care le-am rostit la adresa CCA si a domnului Vassaras, dar sunt dezamagit de modul in care a ales sa-mi raspunda dupa o jumatate de an in care nu a facut niciun pas pentru a dezvolta si a gasi o solutie pentru propunerea pe care i-am prezentat-o in iulie, la Cheile Gradistei. Exista solutii la problemele arbitrajului romanesc fara ca acestea sa implice eforturi financiare suplimentare din partea echipelor.

Apreciez ca totusi ati spus ca as putea reveni, dar ati reactionat mult prea tarziu, acum fiind tardiv sa revin asupra deciziei, asa ca va multumesc pentru diploma si placheta primite la meciul de retragere organizat si cu ajutorul dvs.

In incheiere, apreciez cuvintele frumoase la adresa mea, remarc ca este pentru prima data cand faceti acest lucru si public si sper sa nu aveti repercusiuni intrucat, asa cum am mai spus in repetate randuri, sunteti un real castig pentru arbitrajul romanesc si ati facut mult in comparatie cu conditiile asigurate.

Sper ca aceasta situatie sa nu afecteze relatia de prietenie pe care o am cu dvs si promit ca voi face tot posibilul sa ajut la dezvoltarea arbitrajului romanesc indiferent de pozitia pe care o voi ocupa.

Cu respect,

Cristian Balaj