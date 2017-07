Contra îi cere lui Negoiță 3 transferuri + Jucătorul evidențiat în cantonament: "N-am mai văzut de mult timp în România un fotbalist ca el"

Duminica, 02 Iulie, 21:44

Cosmin Contra, antrenorul lui Dinamo, îi cere patronului Ionuț Negoiță trei jucători, dorind insistent un înlocuitor pentru Palici.

"În momentul de față suntem bine, dar vom fi și mai bine după ce îi vom aduce pe cei 2-3 jucători pe care-i vreau. Încercăm să aducem un număr 10, vrem un mijlocaș central în locul lui Palici.

Mă încântă faptul că Albin poate ajunge la Dinamo. Îl cunosc foarte bine. Știu foarte bine ce ne poate da Albin, îl știu foarte bine", a declarat Contra la TV Dolce Sport.

Antrenorul "câinilor" i-a evidențiat și pe juniorii pe care-i are în cantonament și a avut cuvinte extraordinare la adresa lui Valentin Costache.

"Toți copiii care au venit cu noi în cantonament s-au pregătit foarte bine. Au făcut o pregătire foarte dură. Mi-au și zis că n-au făcut o asemenea pregătire în viața lor. Încă mai au multe de învățat.

Costache a impresionat. L-am băgat și fundaș dreapta, și vârf împins și a dat un randament foarte bun. E un jucător cum n-am mai văzut de foarte mult timp în România. Îi e foame de gol, de performanță", a adăugat Contra.

"Au fost 30-35 de minute foarte bune, după care ne-am relaxat și am primit două goluri. În a doua repriză am controlat meciul, am și marcat. A fost un test bun împotriva unei echipe de Europa League"

