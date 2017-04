Contra și Dănciulescu, apel disperat în privința stadionului: "Ar fi un dezastru"

Claudiu Ionut • 15 Aprilie 2017, 20:10

Pai de ce nu-l convingeti pe unul dintre dinamovisti, adica Badea, sa renunte la pretentiile/contractul lui? Cat despre terenul in sine, el este in folosinta CS Dinamo, cu multe sectii care folosesc pista stadionului, fie si numai pentru antrenamente. FC Dinamo detine terenul de la Saftica, si ala "ascuns" de Negoita pe timpul cat clubul era in insolventa, si pentru care patronul are acum probleme cu justitia. Asa ca nu vad de ce ar avea pretentii de la "Groapa". Daca FC Dinamo vrea teren fara pista, sa i-l faca patronul, pe banii lui, langa blocurile de langa groapa de gunoi de la Popesti-Leordeni.