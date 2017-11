Convocarea lui Alibec a împărţit lumea fotbalului » Cine îl susține și cine e împotriva acestei decizii, considerând-o "o mutare propagandistică"

Articol de — Marius Mărgărit, Vlad Nedelea Marti, 07 Noiembrie, 09:00

Deşi Contra a spus mereu că va convoca "cei mai în formă jucători, care pot ajuta echipa naţională", l-a adus la lot şi pe Denis Alibec, deşi acesta nu s-a remarcat deloc în acest campionat. Convocarea lui Alibec a stârnit o controversă de proporţii.

Prima voce vehementă împotriva acestei măsuri a fost a lui Basarab Panduru. Gazeta a solicitat şi alte păreri, de la Emeric Ienei, Victor Piţurcă, Cornel Dinu, Rodion Cămătaru sau Ionuţ Badea.

Panduru: "Ce mesaj transmiţi celor în formă?!"

"Mie nu mi se pare că Alibec merită la naţională. Nu ai cum să iei un fotbalist care nu face nimic în campionat, care nu dă niciun gol. Ce mesaj să primească jucătorii care sunt în formă? Acum, în acest moment, nu merită. Dacă vor să-l ajute, este problema lor. Dar corect ar fi fost să nu-l ia"

Piţurcă: "A procedat bine"

"Alibec nu este în formă, dar Cosmin a procedat bine că l-a chemat la lot. Fiindcă pe viitor Denis îl va ajuta. E un jucător valoros, trebuia sprijinit în acest moment delicat. Şi eu, când eram selecţioner, l-am ajutat, de exemplu, pe Mutu, după scandalul de la Chelsea. Fusese suspendat, abia revenise, nu prindea echipa la Juventus, dar eu l-am chemat la naţională. Iar ulterior ne-a ajutat. La prima reprezentativă mai contează şi valoarea".

Dinu: "E o mutare propagandistică"

"Chemarea lui Alibec e făcută doar propagandistic, fără să aibă nicio justificare de rațiuni fotbalistice. Era o motivare dacă era vorba de un obișnuit al naționalei, dar Alibec nici măcar nu și-a câștigat baloanele și nu a convins pentru și la acest nivel. La fel ca și convocarea a 30 de jucători în cantonament cu care nu poți să faci antrenament decât improvizând minifotbal, 15 pe o jumătate de teren, 15 pe cealaltă. Toate dovedesc încă o dată nebuloasa cu care se confruntă selecționerul ajuns vremelnic la acest nivel".

Ienei: "Vrea să-l recâştige"

"Alibec e un fotbalist puternic, de valoare. Nu e în formă, dar Contra vrea să-l refacă psihic, să-i dea un sprijin, să-i revină încrederea. Eu cred că e bine că l-a chemat. Uneori, ca antrenor, trebuie să te lupţi inclusiv cu tine ca să încerci să recâştigi un jucător care merită"

Badea: "A fost adus pentru potențial"

"După cele întâmplate lui Alibec în ultimul timp, cred că e un lucru bun că a fost convocat. Nu cred că e o recompensă pentru ce a făcut în trecut, dar e clar că Alibec duce o luptă cu el însuşi, iar selecţionerul l-a chemat pentru calitatea lui, pentru potenţialul lui. Nu cred că această convocare ar fi venit dacă n-am fi vorbit despre un meci amical".

Cămătaru: "O investiţie în viitor"

"Convocarea lui Alibec e un lucru pozitiv, chiar dacă el nu e în formă. Avem probleme în atac, e ca o investiţie în viitor. Alibec are valoare, avem nevoie de jucători ca el. Şi eu am avut probleme, ratam mult, presa mă critica, am vrut să renunţ la echipa naţională, dar domnul Lucescu a insistat şi m-a chemat în continuare. Şi am trecut peste acele momente".