Corespondență din Olanda » Budescu a răbufnit din cauza șefilor Astrei: "Nu înțeleg ce vor! Așa îmi mulțumesc ei"

Sambata, 01 Iulie, 12:18

Așa cum GSP.RO a anunțat în exclusivitate, Constantin Budescu încă nu este oficial jucătorul celor de la FCSB, pentru că Astra refuză să semneze actele. (Vezi detalii)

Aflat în Olanda, în cantonament cu echipa roș-albastră, Budescu a vorbit despre situație și a declarat că este dezamăgit de șefii fostei sale formații.

"Sunt dezamăgit de cum procedează. Asta este mulţumirea celor de acolo pentru tot ce am făcut eu în tricoul Astrei! Şi din câte ştiu eu le-am adus şi nişte bani celor de acolo, dar uită cât i-am ajutat.

Este treaba lor, oricum nu au ce să facă şi această problemă se va rezolva, cred. Chiar nu înţeleg ce vor să facă prin chestiunea asta, dar e treaba lor.

M-au dezamăgit, nu mă aşteptam la lucrurile acestea. Am rămas surprins, mai ales că eu am avut o relaţie OK cu ei. N-am cum să mă mai întorc acolo!", a spus Budescu la conferința de presă de azi.

750.000 €a plătit FCSB pentru Budescu, suma reprezentând clauza de reziliere a contractului cu Astra