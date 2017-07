Corespondență din Olanda » Cum i-a cucerit Dică pe steliști! Un lider din vestiar îl laudă: "E incredibil"

ares123 • 04 Iulie 2017, 12:54

Postat de zizu pe 04 Iulie 2017, 12:24 cea mai mare minciuna! pe stelisti nu avea cum...ca nu l lasa lacatus! traim intr o tara....vai de mama noastra! daca o hotarare a justitiei,care spune clar ca echipa lui becali e fcsb....iar presa nu respecta asta si mai are pretentii ca ceilalti sa respecte legea....suntem varza!

Cat de prost poti sa fi, si tu si ceilalti postaci care o tineti langa...ORICINE poate numi in continuare echipa asta STEAUA, doar oficialii in inscrisurile oficiale nu. Chiar sunteti idioti...??? Nu vedeti ca si in presa si la TV tot STEAUA se spune ?