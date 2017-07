Corespondență din Olanda » Steliștii nu vor titlul la TAS: "Nu mai avem cum să ne bucurăm"

vasglo • 04 Iulie 2017, 17:44

Numai mintea unui jurnalist expirat poate titra cele spuse de Pintilii cu "Steliștii nu vor titlul la TAS"... Daca cele spuse de Pintilii, respectiv "Nu ştiu ce se întâmplă cu titlul. Speranţe are orice suporter stelist şi orice om care lucrează în cadrul clubului. Depinde doar ce se va întâmpla la TAS. Eu am speranţe, vom vedea", inseamna ca acesta "nu vrea titlul", inseamna ca jurnalistul are grave probleme de perceptie!...-:)