Cristi Balaj a făcut dezvăluiri incredibile: "Au fugit după mine cu sabia. Am fost lovit!"

Cristi Balaj (45 de ani) și-a încheiat cariera de arbitru la finalul acestui an, unde a fost la centru în meciul dintre Gaz Metan și Astra, din Liga 1, scor 0-1.

Băimăreanul a făcut o serie de dezvăluiri din perioada în care arbitra în ligile inferioare și nu era atât de cunoscut.

"Au fugit după mine cu sabia. Am fost lovit. Am dat examen la divizia C și la B am intrat primul, detașat. Între mine și locul 2 erau 17 sutimi și de la 2 în jos erau din sutime în sutime. În divizia B am arbitrat etapă de etapă. Dan Petrescu a avut încredere în mine, iar în Liga 1 meciul de debut a fost Steaua - FC Brașov, l-am avut asistent pe Grigorescu, care ulterior a fost președinte.

Am fost norocos, am avut prestații apreciate. La debut am avut emoții infinit mai mari decât la ultimul meci. A fost o bucurie imensă la final de joc, acum a fost o mare tristețe pentru că mă despart de un fenomen pe care l-am îndrăgit cu adevărat", a declarat Cristi Balaj la TV Digi Sport.

"Oamenii au impresia că un arbitru merge două ore pentru un joc, ia baremul și pleacă acasă. Sunt antrenamente zi de zi și nu sunt ușoare. Testele care se dau de 3-4 ori pe an sunt foarte grele. Mulți jucători nu pot să le parcurgă" Cristi Balaj

TOP 10 ARBITRI ALL-TIME ÎN LIGA 1

1 ALEXANDRU TUDOR 351 2 CRISTIAN BALAJ 342 3 SORIN CORPODEAN 268 4 NICOLAE RAINEA 267 5 ADRIAN PORUMBOIU 239 6 SEBASTIAN COLȚESCU 235 7 ION CRĂCIUNESCU 230 8 MIRCEA SALOMIR 221 9 OCTAVIAN ȘTRENG 217 10 GHEORGHE CONSTANTIN 213

TOP ECHIPE ARBITRATE DE CRISTI BALAJ