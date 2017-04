Cu cine țin Celentano, primarul Vasile și Dorel din Las Fierbinți + Marele regret al lui Bobonete

Joi, 20 Aprilie, 21:20

Mihai Bobonete a vorbit în a doua parte a interviului pentru jurnalistul Daniel Nanu despre echipele pe care le susțin actorii care-i interpretează în serialul Las Fierbinți pe Celentano, pe primarul Vasile și pe Dorel.

"Celentano e rapidist, dar rapidist pe stil vechi. Gigi, adică Vasile, primarul, ține cu Dinamo. Cu Dinamo ține și Dorel. Cam asta e", a declarat Bobonete pentru sursa citată.

Bobonete are însă un regret că n-a prins marea echipă a Universității Craiova.

"Craiova Maxima? Nu, din păcate, nu. Doar ce am văzut pe emisiuni tv, pe youtube… Au fost niște fotbaliști fabuloși. Mi-a plăcut mult de Zoli Crișan. De Cămătaru, de Balaci, bineînțeles, doar că Ilie mi s-a părut cam prea individualist, dar așa sunt, în general, marii fotbaliști.

Sorin Cârțu avea niște execuții fantastice. Să știi că m-am bucurat enorm când Mihai Rotaru m-a invitat la o masă, la restaurantul Terasa Doamnei, înainte de meciul Dinamo – Craiova, 0-0, pe Arena Națională, iar la masa aceea au venit mulți dintre ei. Și a fost și Balaci. I-am și spus «Ilie, mulțumesc pentru că ai venit»", a adăugat Bobonete.

Bobonete are o favorită și în străinătate: "Cu Atletico Madrid. M-a «contaminat» o rudă de-a mea. Am fost și pe «Vicente Calderon», a fost ceva extraordinar. Sper să jucăm finala de Champions League anul ăsta și s-o și câștigăm!".

