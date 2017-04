Cum comentează secundul lui Leo Grozavu egalul cu Chiajna: "Sperăm să reușim asta pe viitor"

Vineri, 14 Aprilie

Alin Bordeanu, antrenorul secund al celor de la FC Botoșani, a comentat rezultatul de egalitate obținut de echipa sa în disputa cu Concordia Chiajna, din etapa a șasea a play-out-ului.

"Din punctul meu de vedere, este un rezultat echitabil. Au fost ocazii de ambele părți.

Da, am început mai prost meciul, dar ne-am revenit repede. Am înscris, apoi au fost ocazii la ambele porți. Per total, a fost un meci foarte disputat.

Am încercat să încurajez jucătorii, să le transmit exact ceea ce am pregătit înaintea meciului.

Nu vrem să ne plângem de oboseală, sperăm că vom avea mai mult timp la dispoziție să pregătim următoarele meciuri", a spus Alin Bordeanu, la TV Dolce Sport.

"Am știut că ne așteaptă o partidă dificilă, Chiajna avea nevoie disperată de puncte. Am marcat în prima repriză, dar nu am reușit să ține de rezultat și am fost taxați la singura lor ocazie. A intervenit și oboseala, dar suntem jucători profesioniști și nu avem scuze Mai sunt meciuri de jucat, sunt șanse să prindem primul loc în play-out. Suntem o echipă care joacă fotbal, nu se apără și mergem să atacăm victoria etapa viitoare, cu Pandurii" Mihai Roman, la TV Dolce Sport

