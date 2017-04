Dan Alexa nu disperă, după încă un meci fără victorie: "Dacă vom juca cu aceeași determinare, ne salvăm sigur de la retrogradare"

Vineri, 14 Aprilie

Dan Alexa, tehnicianul Concordiei Chiajna, s-a declarat mulțumit de punctul obținut de echipa sa pe terenul lui FC Botoșani și e convins că echipa sa va începe să câștige meciuri în următoarele etape.

"Am spus-o, cea mai grea deplasare este la Botoșani. Este o echipă care își impune ritmul contra fiecărui adversar, o echipă iute, reactivă, agresivă.

Am avut șansa de a marca în startul partidei, dar nu am făcut-o. Apoi am dominat repriza a doua, am egalat și am mai avut și alte oportunități pe final.

Este un rezultat echitabil, am făcut un joc bun, am avut dăruire, am avut ritm.

Urmează o serie de patru meciuri acasă, trebuie să obținem victorii, altfel ne va fi foarte greu să salvăm.

Nu am pierdut de trei jocuri, nici nu am câștigat, dar am obținut totuși puncte ce vor conta la final. Trebuie să câștigăm etapele viitoare, mai sunt opt etape, 24 de puncte puse în joc.

Se poate întâmpla orice, dar dacă vom juca cu aceeași determinare cu siguranță nu vom retrograda", a spus Dan Alexa, la TV Dolce Sport.

"Am luat un punct mare la Botoșani, se câștigă greu aici, toată lumea știe. Suntem fericiți pentru acest punct. Sperăm ca etapa viitoare să luăm cele trei puncte și să ieșim din zona retrogradării. Ne dorim să adunăm cât mai multe puncte, orice punct contează. Încercăm să tratăm fiecare meci la victorie, așa cum am făcut-o și până acum" Valentin Munteanu "Am câștigat un punct, suntem mulțumiți. A fost un meci greu, de luptă, cu o echipă greu de învins pe propriul lor teren. Mai sunt opt etape, luăm fiecare joc în parte, ne jucăm șansa și la final sperăm din tot sufletul să ne salvăm de la retrogradare Sperăm să reușim să spargem gheața și etapa viitoare să câștigăm primul meci din play-out" Cristi Bălgrădean, la TV Dolce Sport.

