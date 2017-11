Dan Petrescu, anunţ important despre Culio + A vorbit și despre meci: "Nu mă interesează ce zic adversarii, victoria este meritată!"

Duminica, 05 Noiembrie, 20:29

Dan Petrescu a făcut un anunţ important despre cariera lui Emmanuel Culio, 34 de ani, imediat după terminarea partidei dintre CFR Cluj şi Poli Iaşi, scor 1-0.

"Culio va fi antrenorul meu secund când se va lăsa de fotbal. Sigur nu i-ar plăcea ca jucătorii să reacţioneze aşa. O să-l urechez pentru reacţia lui", a spus Dan Petrescu la Look TV.

...despre victoria cu Poli Iaşi, 1-0, gol Deac: "Echipa a jucat ca şi până acum, bine. Am dominat toate echipele pe care le-am întâlnit. Am avut vreo 3 bare şi multe şanse de gol. S-a văzut că au reintrat Deac şi Culio. Eram disperaţi, aveam nevoie de cele 3 puncte. Şi ei au avut multe ocazii. Victoria este meritată şi nu înţeleg de ce este atât de mult scandal. Noi am avut 5 penalty-uri data trecută şi eu am fost calm, n-am reacţionat aşa. Nu mă interesează ce zic adversarii. N-a fost o fază dubioasă la acel aut. Înseamnă că am ajuns de râs dacă ne plângem pentru un aut"

