Dan Petrescu, avertizat de propriii jucători: "Un buget mare nu garantează performanța, e nevoie de altceva"

Luni, 03 Iulie, 11:44

Ciprian Deac, unul dintre cei mai valoroși jucători din lotul lui CFR Cluj, a vorbit despre șansele echipei sale la titlu în sezonul următor.

Jucătorul de 31 de ani e conștient însă că echipa mai are nevoie de timp pentru ca toți jucătorii nou-veniți să se integreze cât mai bine în formația lui Dan Petrescu.

"E greu să formăm o echipă peste noapte. E nevoie de răbdare, e clar că toată lumea trebuie să înțeleagă că un buget mare nu garantează performanța. Repet, trebuie să avem răbdare, iar suporterii trebuie să înțeleagă că rezultatele bune nu vin peste noapte.

Ne propunem să intrăm în paly-off, s-au făcut transferuri bune, dar e clar că avem de muncit, trebuie să formăm relații de joc între noi. Momentan, nu suntem o echipă. Au venit mulți jucători pe ultima sută de metri. Totuși, cu puțină suferință, eu cred că în campionat vom arăta destul de bine", a mărturisit Deac.

Deac a vorbit și despre Dan Petrescu, tehnicianul instalat în această vară pe banca triplei campioane a României.

"E un antrenor bun, îmi place mult să lucrez cu dânsul, vrea maximum de la jucători. E un adevărat profesionist și îmi face plăcere să lucăm împreună.

Sincer, nu am stat să-i urmăresc reacțiile din timpul meciurilor, însă sunt sigur că ne va ajuta enorm", a declarat Deac, la TV Digi Sport.

"Am avut câteva oferte să pelc, dar am ales cu sufletul, e bine că am rămas. Proiectul CFR e unul frumos și cred că ne vom întoarce la performanțele din trecut.

Steaua s-a întărit, Dinamo la fel, Viitorul e campioana en-titre, cred că va fi un campionat cu adevărat spectaculos" Ciprian Deac