Dănciulescu iese la atac după plecarea lui Gnohere: "Ar fi primit mai mulți bani la noi! Asta e. Oricum pierduse lupta cu Nemec"

Marti, 10 Ianuarie, 14:20

Ionel Dănciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a vorbit azi despre transferul lui Gnohere la Steaua și susține că echipa alb-roșie i-a făcut o ofertă foarte bună.

"Mergem înainte şi fără Gnohere. Noi suntem acoperiţi pe acel post. Sunt Nemec și Popa, iar acolo mai poate juca Rotariu. Dinamo nu va sta niciodată în niciun jucător, antrenor sau conducător.

Dinamo merge înainte şi va ieşi mereu cu capul sus din orice situaţie. Nu trebuie să fim răutăcioşi cu Gnohere. Printre noi au fost unii care au sperat foarte mult să îi prelungim contractul. În ultima perioadă pierduse competiţia cu Nemec, care a reuşit să marcheze.

Mi-aş fi dorit ca Gnohere să plece de la Dinamo la o echipă din afară, dar asta este. Nu sunt supărat pe el. Sunt doar dezamăgit pentru că am crezut foarte mult că el va continua alături de noi. Am vorbit foarte mult cu Gnohere. În primă fază ne-a spus că nu vrea să se ducă la Steaua sub nicio formă.

Noi i-am făcut o ofertă financiară foarte bună. Era apropiată de cea pe care o are la Steaua. Dacă punem şi bonusurile pentru pase de gol şi pentru goluri, cred că depăşea un pic oferta Stelei. Plus că la un eventual transfer, ar fi luat şi o sumă din ce se primea. Dar este istorie acum. Gnohere a fost un jucător iubit şi respectat de cei de la Dinamo, dar e alegerea lui", a spus Dănciulescu la conferința de presă susținută azi.